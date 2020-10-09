Kenan Karaman: Golü attığım için mutluyum

A Milli Takımımızın Almanya karşısındaki üçüncü golünü atan Kenan Karaman, Alman basınından “merkur.de”ye konuştu.
Gösterdiği performansla hem Almanları hem de Türkiye’deki futbol severleri kendisine hayran bırakan golcü oyuncu, yaptığı açıklamada Ay-Yıldızlı formayı giymekten dolayı gurur duyduğunu söyledi.
Uzun yıllar Kırmızı-Beyazlı formayı giymek istediğinin altını çizen 26 yaşındaki futbolcu şunları söyledi: “Almanya’da doğdum, büyüdüm ve burada futbol oynuyorum. Bir Düsseldorf sakini olarak Köln Stadyumu’nda oynamak bana çok yakışıyor.”
Kenan kendi performansı hakkında sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:
“Elbette iyi bir maç oldu. Gösterdiğim performansın yanı sıra beraberlik golünü atığım için çok mutluyum.”
Kenan Karaman, milli formayla ilk golünü Yunanistan’a atmıştı, Almanya karşısındaki sayısı ise ikinci golü oldu.
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