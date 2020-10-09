Kenan Karaman: Golü attığım için mutluyum

AKŞAM

Alman basınına konuşan Kenan Karaman, “Almanya'da büyüdüm ve burada futbol oynuyorum. Ama Türk Milli Takımı'nda forma giyiyorum. Beraberlik golünü attığım için çok mutluyum” dedi.

A Milli Takımımızın Almanya karşısındaki üçüncü golünü atan Kenan Karaman, Alman basınından “merkur.de”ye konuştu.



Gösterdiği performansla hem Almanları hem de Türkiye’deki futbol severleri kendisine hayran bırakan golcü oyuncu, yaptığı açıklamada Ay-Yıldızlı formayı giymekten dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Uzun yıllar Kırmızı-Beyazlı formayı giymek istediğinin altını çizen 26 yaşındaki futbolcu şunları söyledi: “Almanya’da doğdum, büyüdüm ve burada futbol oynuyorum. Bir Düsseldorf sakini olarak Köln Stadyumu’nda oynamak bana çok yakışıyor.”

Kenan kendi performansı hakkında sorulan soruya ise şu yanıtı verdi:

“Elbette iyi bir maç oldu. Gösterdiğim performansın yanı sıra beraberlik golünü atığım için çok mutluyum.”

Kenan Karaman, milli formayla ilk golünü Yunanistan’a atmıştı, Almanya karşısındaki sayısı ise ikinci golü oldu.