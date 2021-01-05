Kenan 1 gol 1 asistle Fortuna Düsseldorf'u galibiyete taşıdı

Almanya Bundesliga 2. Ligi'nde Fortuna Düsseldorf, Paderborn'u konuk etti. Karşılaşmanın 22. dakikasında Kristoffer Peterson'un golüyle öne geçen ev sahibi takım, 55'te Kenan Karaman ile farkı 2'ye çıkardı.
Konuk takım 79' Chris Führich ile skoru 2-1'e getirdi ancak puan için yeterli olmadı.
Adı Türk takımlarıyla anılan Kenan Karaman, 13 maçta 4 gol ve 2 asist üretti.
14 haftada 26 puan toplayan Fortuna Düsseldorf, liderin 3 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.
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Fortuna Düsseldorf'un Paderborn'u 2-1 mağlup ettiği maçta milli futbolcu Kenan Karaman 1 gol ve 1 asistle gecenin öne çıkan ismi oldu.
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Fenerbahçe, deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk oluyor. Sarı-lacivertliler, maçın 17. dakikasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi fakat mücadelenin hakemi Halis Özkahya ve VAR Hakemi Zorbay Küçük, oralı olmadı.