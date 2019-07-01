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Kemba Walker, Celtics'e transferini doğruladı

Kemba Walker, Celtics'e transferini doğruladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Charlotte Hornets forması giyen all-star oyuncu Kemba Walker, Boston Celtics ile anlaştığını doğruladı.

Charlotte Hornets ile sözleşmesi sona eren Walker, profesyonel sporcuların kullandığı sosyal medya platformu The Players' Tribune üzerinden Boston Celtics ile anlaştığını duyurdu.

29 yaşındaki oyun kurucu, her şeyini Charlotte'a borçlu olduğunu belirterek, taraftarlar ve kulübün büyük hissedarı Michael Jordan'a teşekkür etti.

Üç kez all-star seçilen Walker, "Boston eylülde görüşürüz. Hazırım. Haydi yapalım şu işi." ifadelerini kullandı.

Hornets'ın 2011 NBA Draftı'nda 9. sıradan seçtiği Walker, 8 sezonluk kariyerinde 19,8 sayı ve 5,5 asist ortalamalarıyla oynuyor.

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