Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,69
  • 6,3106
  • 273.799
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Kemal Özdeş: Üretken olamadık

Kemal Özdeş: Üretken olamadık

Kemal Özdeş: Üretken olamadık

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmada iyi oynamalarına rağmen üretken olamadıklarını söyledi.

Özdeş, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'ın önde baskı yaptığına dikkati çekerek, "Autlarda bize problem yapmaya başladılar. Yediğimiz gol de autta yerleşmeyi doğru yapmayarak oldu. Maçın 80. dakikasına kadar topa sahip olarak Galatasaray yarı alanına yerleşmeyi başardık ama üretken olamadık." dedi.

Yenildikleri için üzgün olduğunu anlatan Özdeş, "Çabuk hücum isteği bizi pas oyunundan uzaklaştırdı. Takımım disiplinli ve iştahlı oynadı. Puan alabilecek bir oyun oynadık. Son iki maçta skoru geri getirmeye çalışan bir takım vardı. Ligde 4 hafta tamamlandı. Gelecek hafta kazanmamız gerekiyor. Oyun standardımız bizim için umut verici. Gelecek hafta dört oyuncumun üçü oynayacak hale gelecektir. Böylece daha nitelikli takım haline geleceğiz." şeklinde konuştu.

 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

İpek Açar ile Alper Kömürcü evlendi
Arı saldırısına uğrayan ünlü oyuncu ölümden döndü
4,5 milyon TL'ye 19 şehir gezecek
Tuba Ünsal gözyaşları içinde anlattı: 'Asıl ben şiddete uğradım'
Melis Buse Betkayan ve Batuhan Cimilli'den ağza alınmayacak sözler!
<p>Yetkililer tarafından yapılan son uyarıların ardından kent genelinde şiddetli rüzgar etkisini gös

İstanbul´daki Fırtınadan Korkutan Görüntü! Faciadan Saniyelerle Kurtuldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Türkiye'de hangi yaşta kaç kişi yaşıyor

Erzurum'da bulundu! Moğolların en etkili silahı