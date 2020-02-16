Kemal Özdeş: Penaltı var, gören kimse yok!

Penaltılarının verilmediğini kaydeden Özdeş, "İlk yarının sonunda Galatasaray'ın elle oynaması var, penaltı pozisyonu var, hakemlerimiz de görmemiş, VAR hakemleri de görmemiş. 4. hakeme sordum, el miydi, penaltı mıydı diye, 'Bilmiyorum, görmedim' dedi." ifadelerini kullandı.
Maçı yorumlayan teknik adam, "Maçın sonuna kadar ortak olduk. Benim için referans bu oyunu kalan haftalarda sürdürmek. Her gol yediğinizde maç sona ermiyor. Alanya'da da ilk golü yedik. Biraz becerili olsak buradan puan alabilirdik, Galatasaray da ligin en formda takımı. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.
Galatasaray, kendi sahasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 mağlup etti ve ligde oynadığı son 6 maçı kazanmayı başardı.
Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.
Süper Lig'de Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u ağırladığı karşılaşmanın son anlarında sarı-kırmızılılar adına kötü bir gelişme yaşandı.
Süper Lig'de 22. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Malatyaspor engelini Adem Büyük'ün golüyle 1-0 geçmesini bildi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liderliğe uzandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Geldiğimiz yeri sakın kimse abartmasın. Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz de. Onun için orayı muhafaza etmek, her maça da aynı ciddiyetle bakmak lazım, belki daha fazla. Şu anda ne olduğun önemli değil, nerede bitireceğin önemli. Nereye gideceğin önemli. Nasip" dedi.
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Yeni Malatyaspor karşılaşırken sarı kartı bulunan Gökhan Töre'nin 39. dakikada yaptığı hareketin sarı kartlık olduğu tepkisi vardı