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Kemal Özdeş: Avrupa'da bunları vermiyorlar

Kemal Özdeş: Avrupa'da bunları vermiyorlar

Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik diretkör Kemal Özdeş, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Hakem Ali Palabıyık'ın kararlarını değerlendiren Kemal Özdeş, "Her şey istediğimiz gibi gidiyordu, sonra 2. penaltı ve kırılma anı, üst üste 2 sarı kart ve kırmızı. Hakemimiz aynı eyleme 2 sarı kart göstererek oyuna müdahale ediyor. Baktığında bence de penaltı ama sürekli bakarsan, atacak bir neden bulursun, bence bu çok anlamlı değil." dedi.

"AVRUPA'DA PENALTI VERMİYORLAR"

Kemal Özdeş sözlerini, "2-2'yi de bulduk, ardından çok kısa sürede golü yemek sıkıntı yarattı. Zorunlu değişiklikler sonrasında oyuna müdahale edemedik. Üzülüyorum, bakıyorum ilk penaltı pozisyonuna, kimseyi eleştirmiyorum, akşam bakacaklar ve teması görecekler ve penaltı diyecekler ancak Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinde buna penaltı vermiyorlar. Yusuf'un sakatlandığı pozisyonda 4. hakem geliyor bana bileği burkuldu diyor, ona da git bir bak, ona niye bakmıyorsunuz? Kötü yani bunlar." ifadeleriyle sürdürdü.

Ülke futbolunun gelişmesi gerektiğini vurgulayan Özdeş, "Verdiğimiz mücadelenin ardından buradan puan alamamak beni üzdü. Bugün bu futbolla maçı statta izleyen taraftarlar da mutsuz ayrıldı. Bu ülkede gelişime ihtiyaç var, Anadolu takımları da bunun içinde olacaklar. Bu maçları kaliteli yönetmek futbola da katkı sağlayacak, yoksa Avrupa'dan mutsuz dönmeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.


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