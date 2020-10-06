Kemal Ademi yorumu: 'Hava topu bırakmaz'

“Basel, Avrupa Ligi’nden elendikten sonra oyuncu satmak zorunda kaldı. Kemal Ademi’yi de bu nedenle Fenerbahçe’ye gönderdiler. Ademi, kendine güveni yüksek olan bir oyuncu. Sahada tam bir cesur yürek. 2018-19 sezonunda Neuchatel Xamax’ın mucize şekilde ligde kalmasında baş roldeydi. Aarau’ya Play-Out ilk maçında hem de kendi evlerinde 4-0 yenildiler. Ancak rövanşı deplasmanda aynı skorla kazanmayı bildiler. Ademi o maçta müthiş mücadele etti ve bir gole imza attı. Penaltıları kazanarak ligde kaldılar.”
‘Sürekli gol kovalar’
“Kemal Ademi fiziken çok güçlü bir oyuncu. Hava toplarında ise adeta pervane gibi! Onunla hava topuna çıkan bir rakibin bu mücadeleyi kazanma şansı pek yok! Geçen sezon Basel’in en önemli isimlerinden biriydi. Uzun boyuna rağmen kısa mesafede hızlı sayılabilir. Atletik bir oyuncu. Sürekli gol kovalar ve son vuruşları da iyidir.”
Galatasaray, yüksek maliyeti sebebiyle birkaç yıldır elinden çıkarmak istediği Younes Belhanda'da yine istediğine ulaşamadı.
Galatasaray, sakatlığı olan Fernando Muslera'nın lisansını çıkarttı. TFF'ye son saatlerde verilecek listede bir yabancı dışarıda kalacak.
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin gözdesi olan ve Championship'te forma giymek istemeyen Emiliano Buendia, 16 Ekim'e kadar İngiltere Premier Lig'e transfer olabilir.
Galatasaray'ın yıldız oyuncuları Belhanda ve Feghouli'nin yönetimi protesto ettiği ortaya çıktı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde yollarını ayırdığı sportif direktör Damien Comolli'nin izlerini büyük oranda sildi.
Yaptığı transferler rakiplerini kıskandıran Kanarya, son günde bombaları patlattı. Trabzonspor'un 1, Beşiktaş'ın 1, Galatasaray'ın ise hiç oyuncu açıklayamadığı günde Fenerbahçe tam 3 futbolcuya imza attırdı. Bu sezon 18 yeni ismi kadrosuna katan Sarı-Kanarya'nın taraftarlarına son gün hediyeleri, Perotti, Pelkas ve Ademi oldu.