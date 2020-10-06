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  • 06 Ekim 2020 Salı 08:00
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Kemal Ademi hava yolları

Kemal Ademi hava yolları

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AKŞAM

Sarı-lacivertliler, bu sezonki dördüncü forvet transferini de gerçekleştirdi. Valencia, Samatta ve Cisse'nin ardından Fenerbahçe, transferin son gününde de Basel'in 1.98'lik santrforu Kemal Ademi'yi kadrosuna kattı. İsviçreli hava toplarına çok hakim... Forvet hattında rekabet arttı.

Fenerbahçe, bu sezon transfere doymadı... Ligde iki yıl üst üste alınan başarısız sonuçların ardından kesenin ağzını iyice açan Sarı-Lacivertliler, takımı baştan aşağıya yeniledi. Yıllardır hasret kaldığı şampiyonluğa mayıs ayında ulaşmak isteyen Sarı-Kanarya, transferin son gününde de bombaları patlattı. Vedat Muriqi’yi Lazio’ya satması sonrasında forvet takviyesine başlayan Fenerbahçe Yönetimi, Enner Valencia, Mbwana Samatta ve Papiss Cisse’nin ardından dün de Basel’de oynayan Kemal Ademi’yi kadrosuna kattı.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇTİ

İsviçre ekibi Basel’den transfer edilen 1.98’lik santrfor Fenerbahçe’nin bu sezon kadrosuna kattığı dördüncü golcü oldu... 24 yaşındaki forvet önceki gece geldi ve dün de sağlık kontrollerinden geçti. Yapılan kontrollerde bir soruna rastlanmayınca 24 yaşındaki Alman asıllı İsviçreli oyuncu, kendisini Sarı-Lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Fenerbahçe gibi büyük bir takıma geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Kemal Ademi, “Takımla buluşmak ve maça çıkmak için sabırsızlanıyorum” dedi.

45 MAÇTA 15 GOL KAYDETTİ

Çift pasaportu bulunan Ademi, Almanya’da doğmasına rağmen futbola İsviçre ekibi St. Gallen altyapısında başladı. 2015 yılında ise Alman temsilcisi Hoffenheim’ın altyapısına geçti. Bundesliga ekibinde A takıma yükselemeyen 1.98’lik kule 2018’de Neuchatel Xamax’a gitti. Ademi geçen yılın yaz transfer döneminde ise bedelsiz olarak Basel’e transfer oldu. Basel’de 45 maça çıkan Ademi, 15 gol, 6 asistlik performans ortaya koydu. 24 yaşındaki oyuncu, hava toplarındaki hakimiyeti ile göze çarpıyor

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