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aksam.com.tr
  • 09 Ekim 2020 Cuma 15:15
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Kemal Ademi: Eski takım arkadaşlarım bana Ibrahimovic derlerdi

Kemal Ademi: Eski takım arkadaşlarım bana Ibrahimovic derlerdi

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Fenerbahçe'de yeni transferi Kemal Ademi, sarı-lacivertli ekibin sabah antrenmanının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Kemal Ademi, “Gerçekten burada olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Buraya geleli 1 hafta oldu. Fenerbahçe fantastik bir kulüp. Oyuncuları ve teknik heyeti fantastik. Burada olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

"ESKİ TAKIM ARKADAŞLARIM 'İBRAHİMOVİC' DİYE SESLENİRDİ"

Farklı birçok ülkenin pasaportuna sahip olduğunu ve milli takımda görev alıp, almayacağını bilmediğini söyleyen Ademi, "Transfer sürecimde Vedat Muriç ile konuşmadım. Muriç'in Fenerbahçe'deki maçlarını izlemiştim, birçok gol attı. Kendisi büyük bir forvet. İbrahimovic idol olarak alınabilecek bir oyuncu. Eski takım arkadaşlarım bana öyle seslenirdi ama ben onlara benim adım Kemal Ademi derdim" ifadelerini kullandı.

"VEDAT MURİÇ TARZI BİR SANTRFOR DEĞİLİM"

Sarı-lacivertli ekipten Serie A ekibi Lazio’ya transfer olan Muriç ile aynı tarza sahip olmadığını dile getiren 24 yaşındaki golcü, "Vedat Muriç tarzı bir santrfor değilim. Boyuma göre hızlı bir oyuncuyum. Tempolu futbolu seviyorum. Yaklaşık 1 haftadır buradayım ve burada çok fazla kaliteli orta yapıldığını gördüm. Ortalar bazen kafanıza bazen ayağınıza gelebilir. İsviçre'de bu kadar kaliteli orta yapılmıyordu. Orada futbol biraz daha farklı" şeklinde konuştu.

3-4 sene önce bir sakatlık yaşadığını belirten Ademi, bu sakatlığı geride bıraktığını ifade etti. Fenerbahçe’ye transferinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen İsviçreli golcü, kariyer planlamasına dair ise konuşmak istemedi.

"EROL HOCANIN ALMANCA KONUŞABİLMESİ BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Büyük takımlarda forma rekabetinin her zaman olduğu belirten Ademi, "Büyük bir takımda her zaman forma rekabeti vardır. Erol hocanın Almanca konuşabilmesi benim için çok önemli. Anlamadığım bir şeyi kendisine sorabiliyorum. Takım içinde çok fazla Almanca konuşan futbolcu var, bu benim için çok iyi bir durum" dedi.

Kariyerli oyuncularla oynayacak olmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Ademi, basketbolu da sevip, takip ettiğini, takım arkadaşlarıyla Fenerbahçe Beko maçı izlemek istediğini belirterek sözlerini noktaladı.

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