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Keçiörengücü logo değiştirdi

Keçiörengücü logo değiştirdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, logosunu değiştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, başkent temsilcisi yeni sezonda isminden esinlenerek tasarlanan logo ile mücadele edecek. Mor-beyazlı ekibin yeni logosunda renkler aynı kalacak şekilde keçi figürü kullanıldı.

Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, uzun süren bir çalışma sonrasında yeni bir logo ile sahada olacaklarını belirterek, "Bir rivayete göre, Keçiören ilçesi ismini keçilerin otlak olduğu bir yer olmasından alıyormuş. Biz de bundan esinlenerek keçi figürünü yeni logomuzda kullandık. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.  (AA)

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