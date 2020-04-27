Kean alem yaptı

Everton'un yıldızı Kean, kuralları çiğnedi ve evinde parti yaptı. İtalyan oyuncuya ağır ceza gelecek.

AKŞAM

Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere hükümetinin aldığı kararlara Everton’un yıldız Moise Kean uymadı… Daily Star’ın haberine göre; 20 yaşındaki İtalyan oyuncu, kurallara uymadı ve evinde hafta başı çılgın bir parti verdi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Kean, altına ’karantina temizliği’ yorumunu da yaptı. Kean’in bu videoları büyük tepki çekti. Görüntüleri izleyen Everton yetkilileri ise, dehşete düştüklerini açıkladı. Ada basını haberin içeriğinde devletin uyguladığı kuralları çiğneyen İtalyan oyuncunun kulüp tarafından ağır bir şekilde cezalandırılacağını vurguladı. İngiltere’de daha önce de bazı futbolcular bu tarz olaylara imza atmıştı.