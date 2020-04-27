Kean alem yaptı

AKŞAM
Koronavirüs salgını nedeniyle İngiltere hükümetinin aldığı kararlara Everton’un yıldız Moise Kean uymadı… Daily Star’ın haberine göre; 20 yaşındaki İtalyan oyuncu, kurallara uymadı ve evinde hafta başı çılgın bir parti verdi. Bu anları sosyal medya hesabından paylaşan Kean, altına ’karantina temizliği’ yorumunu da yaptı. Kean’in bu videoları büyük tepki çekti. Görüntüleri izleyen Everton yetkilileri ise, dehşete düştüklerini açıkladı. Ada basını haberin içeriğinde devletin uyguladığı kuralları çiğneyen İtalyan oyuncunun kulüp tarafından ağır bir şekilde cezalandırılacağını vurguladı. İngiltere’de daha önce de bazı futbolcular bu tarz olaylara imza atmıştı.
Galatasaray'ın unutulmaz yıldızı Cevad Prekazi'den AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Cevad Prekazi olmasaydı Galatasaray şampiyon olur muydu? Olmazdı. Nasıl olacaktı ki? Tanju 39, ben 16 gol attım. Tanju'dan 13 penaltı golünü çıkartıp, benim haneme yaz. 29 golle kral ben olurum.”
Koronavirüsü atlatan ancak bu süreçte tam 10 kilo veren Galatasaray'ın ikinci başkanı, hem kendisi çok korktu hem de ailesini korkuttu. Abdurrahim Albayrak'ın oğulları, kalp ve tansiyon problemi olan 66 yaşındaki babalarının artık Galatasaray'da yöneticiliği bırakıp stresten uzak olmasını istiyor.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Tottenham Hotspur Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor'un genç kalecisi Uğurcan Çakır'la, Barcelona'dan Rakitic'in transfer edilmesini istedi.
Slaven Bilic, Beşiktaş'ın yıldızları Vida ile Ljajic'i istiyor. West Brom, iki oyuncu için paket teklif yapmaya hazırlanırken, yönetim de yüksek maliyetleri sebebiyle olası transfere sıcak bakıyor.
Celtic, Rangers ve Lazio derken, Caleb Ekuban'ın son talibi Al Hilal...
Cim Bom'un bu sezonki en kilit isimlerinden biri olan Mario Lemina'nın takımda tutulması için çalışmalar çoktan başladı.
Beşiktaş, İngiliz ekibi Burnley'in tecrübeli file bekçisi Joe Hart için girişimlere başlamıştı. 33 yaşındaki eldiven için maliyet araştırmasının devam ettiği öğrenildi.