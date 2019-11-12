AKŞAM

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, mahkemenin aldığı karar ile ilgili açıklamalarda bulundu: “Şu anda yapılacak bir seçimin Sarı-Kırmızılı kulübün menfaatine olmayacağını ifade eden Başkan Mustafa Cengiz, “Galatasaray’ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası… Galatasaray‘ın menfaatleri her şeyin önündedir.

2 KİŞİNİN KARARI ÇIKMIŞ

Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şuan Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray‘ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum.” Öte yandan Başkan Mustafa Cengiz camianın önde gelen isimleri ile konu ile ilgili fikir alıverişinde bulundu.