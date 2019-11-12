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'Kazık çakmaya gelmedik'

'Kazık çakmaya gelmedik'

“G.Saray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Şu aşamada G.Saray‘ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum. G.Saray’ın menfaatleri her şeyin önündedir.”

AKŞAM

GALATASARAY Başkanı Mustafa Cengiz, mahkemenin aldığı karar ile ilgili açıklamalarda bulundu: “Şu anda yapılacak bir seçimin Sarı-Kırmızılı kulübün menfaatine olmayacağını ifade eden Başkan Mustafa Cengiz, “Galatasaray’ın daha önemli konuları var; Florya, Riva, amatörler yasası… Galatasaray‘ın menfaatleri her şeyin önündedir.

2 KİŞİNİN KARARI ÇIKMIŞ

Zamanı geldiğinde seçimi düşünebiliriz. Şuan Galatasaray için yapacağımız işler var. Biz buraya kazık çakmaya gelmedik. Zaten hali hazırda 9 kişinin mahkemeye başvurusu var, 2 kişinin kararı çıkmış. Şu aşamada Galatasaray‘ın menfaatleri seçimi göstermiyor. Ama yarın ne gösterir bilemiyorum.” Öte yandan Başkan Mustafa Cengiz camianın önde gelen isimleri ile konu ile ilgili fikir alıverişinde bulundu.


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