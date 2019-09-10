Kazanırsak büyük iş

Akşam

BEŞİKTAŞ’IN 19 Eylül’de deplasmanda karşılaşacağı S.Bratislava’nın forveti Andraz Sporar, “Grubun en iyi takımıyla oynayacağız. Bize göre çok daha tecrübeli bir ekip. Eğer sahamızda kazanabilirsek büyük bir iş başarmış oluruz” ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı’ya yaradı

MİLLİ ara en çok Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı’yı mutlu etti. Sakat futbolcuların hızla dönüşü de başarılı çalıştırıcının yüzünü güldürdü