AKŞAM

ALMAN Milli Takımı’yla yollarını ayıran Mesut Özil veda açıklamasında, “Kazanınca Alman, kaybedince göçmen oluyorum. Arkadaşlarım Podolski ve Klose, hiçbir zaman Polonyalı-Alman olarak görülmedi, ben niye Türk-Alman olarak görüldüm? Türkiye olduğu için mi? Müslüman olduğum için mi?” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la fotoğraf çekilen İlkay Gündoğan da benzer ırkçı saldırılara maruz kaldı. Ancak Alman Takımı’nın formasını giymeye devam etti. Alman ırkçılığı Estonya maçı öncesi yine hortladı. Cenk Tosun’un, Arnavutluk’a gol attıktan sonra verdiği asker selamını beğenen İlkay Gündoğan ve Emre Can, gelen ırkçı saldırı ve baskılar nedeniyle bu beğenilerini geri çekmek zorunda bırakıldı.

HANİ DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ!

Her fırsatta ‘Düşünce ve ifade özgürlüğünden’ dem vuran Alman basını da İlkay ve Emre Can’ı linç kampanyasında en ön safta yer aldı. Bild, “Gündoğan hiçbir şey öğrenmemiş” şeklinde küstah ve hedef gösteren bir başlık attı. Bu kışkırtıcı başlığın altında, “Gündoğan, Türk askerinin müdahalesine sempatisini gösterdi. Sonra geri aldı. Sadece bir tıklama yanlışıysa, o zaman parmaklarını internetten uzak tutmalı. Yoksa gerçekten Erdoğan’ı mı destekliyor. Gündoğan bunu inkar ediyor, aksi halde artık Alman milli takımında oynayamazdı” denildi.

SAFÇA BEĞENMİŞ OLABİLİRLER!

Estonya karşısında kırmızı kart gören Emre Can’ı sosyal medyada linç eden Almanlar, 2 gol ve 1 asistle maçı kazandıran Ilkay’ı göklere çıkardı. Tagesspiegel.de, “Emre Can ve İlkay saf olabilirler” ifadesiyle iki oyuncunun Alman takımına katkısından söz etti. Ilkay’ın eski takım arkadaşı Cenk Tosun’un fotoğrafını safça beğenebileceğini belirtirken, yine de politik mesajlara karşı dikkatli olması çağrısı yaptı. İlkay’ın gol sevincinde Almanya armasını göstermesi manşetlere çıkartılıp, bu tablo Mesut Özil’in, “Kazanınca Almansın, kaybedince Türk” sözünün ne kadar doğru olduğunu bir kez daha gösterdi.