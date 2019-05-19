Kazanan şampiyon! Galatasaray-M.Başakşehir muhtemel 11'ler

AKŞAM

HAFTAYA 66 puanla lider giren G.Saray, aynı puana sahip olmasına rağmen averajla 2. sırada yer alan Başakşehir’le oynayacağı maçtan galibiyetle ayrılması halinde, sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 1-1 berabere bitmişti. Bugünkü müsabakayı kazanan takım, ikili averajda öne geçecek ve şampiyonluk kupasının sahibi olacak. Beraberlik halinde ve son haftada da eşitliğin bozulmaması durumunda takımların genel averajına bakılacak.

FB’YLE FARK 3’E ÇIKABİLİR

Galatasaray’ın karşılaşma öncesi rakibine averajda 8 gol üstünlüğü bulunuyor. Sezonun geride kalan bölümünde Sarı-Kırmızılı takım 67 gol atıp 31 gol yerken, Turuncu-Lacivertli ekip ise 47 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez meşin yuvarlağı ağlarından çıkardı. Galatasaray, Başakşehir maçından galibiyetle ayrılması halinde toplamda 22. kez şampiyonluğa ulaşacak. G.saray, sezonu zirvede bitirmesi durumunda, 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki F. Bahçe ile arasındaki farkı 3’e yükseltecek. Başakşehir ise kazanarak tarihteki ilk şampiyonluğunu elde etmek istiyor. Galatasaray, ligde çıktığı son 18 maçta mağlubiyet yaşamadı. Cim-Bom, ligin 14. haftasında Beşiktaş’a 1-0 yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 12 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Arda kadroda yok!

BAŞAKŞEHİR’DE yoğun bir tedavi programı uygulanan Emre Belözoğlu’nun maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Ama ilk 11 ihtimali zor. Moldovalı stoper Alexandru Epureanu, Senegalli golcü Demba Ba ve Arda Turan bu karşılaşmada görev alamayacak. G.Saray’da ise Emre Akbaba sakat... Mitroglou’nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Akhisarspor’u yenerek bu sezonki ilk kupasını kazanan Sarı-Kırmızılı takım, Medipol Başakşehir maçında ikinci kupayı elde etmeye çalışacak. Galatasaray, Türkiye Kupası’nı kazandığı için, TFF Süper Kupa maçı oynama hakkını da elde etmişti. Yani ev sahibinin 3 kupa ihtimali bulunuyor.

MUHTEMEL 11’LER:

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Fernando, Ryan Donk, Onyekuru, Belhanda, Feghouli, Diagne

M.BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Serdar, Clichy, Mossoro, Soner, İrfan, Visca, Napoleoni, Robinho