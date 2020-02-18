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aksam.com.tr
  • 18 Şubat 2020 Salı 08:00
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  • 18 Şubat 2020 Salı 08:09

'Kazanamazsam bırakırım'

'Kazanamazsam bırakırım'

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Ersun Yanal’ın Fenerbahçe’deki geleceği derbiye bağlı... Son haftalarda alınan sonuçlardan memnun olmayan Yanal’ın “Pazar günü Galatasaray maçında puan kaybedersek bırakırım” dediği öğrenildi.

ÖZEL HABER | ORÇUN ÖZATEŞ

FENERBAHÇE’DE kazan kaynıyor... Son üç haftada alınan kötü sonuçlar sonrasında hedefte tahtasına oturtulan Teknik Direktör Ersun Yanal’ın geleceği Galatasaray derbisine bağlı... Sarı-Lacivertliler, Pazar günü evinde ezeli rakibini konuk edecek. Bu maçta alınacak kötü bir sonuç Fenerbahçe’yi hem moral açıdan yıkacak hem de şampiyonluk yarışında sıkıntıya sokacak. Zorlu mücadele öncesinde ise gözler Teknik Direktör Ersun Yanal’ın üzerinde...

FB’DE KONUŞULMAYA BAŞLANDI

Yanal, A.Gücü mağlubiyeti sonrasında “Sorumlusu benim. Fenerbahçe’nin menfaatleri ve çıkarları neyi gerektiriyorsa onun da arkasında dururum. Ne gerekiyorsa yaparız. Başkanımız ve yönetimle masaya yatırırız, karşılıklı olarak tartışırız ve ne gerekiyorsa taşın altına elimizi her zaman sokarız” açıklamasını yaparak F.Bançe ile yollarını ayırabileceğinin sinyalini vermişti... Bu konu kulüp içinde de konuşuluyor. Yapılan yorumlar Yanal’ın derbide puan kaybetmesi durumunda istifa edeceği yönünde...

TAZMİNAT MADDESİ YOK

Tecrübeli teknik adamın sözleşmesinde ise her hangi bir tazminat maddesi bulunmuyor... Yanal’ın ayrılması durumunda sadece sezonun geri kalanında alacağı olan maaşın ödenmesi gündemde. Yılda 1milyon 750 bin euro kazanan Yanal, gönderilirse kalan 525 bin euroyu (yaklaşık 3.4 milyon TL) almaya hak kazanıyor. Ancak, 58 yaşındaki çalıştırıcı derbi sonrası istifa ederse bu parayı da almayacak. Yanal’ın da “Pazar günü Galatasaray maçında puan kaybedersek bırakırım” dediği iddialar arasında...

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