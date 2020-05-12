Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Türkiye Hentbol Federasyonu, bugün yapmış olduğu duyuru ile Beşiktaş Aygaz Takımımızın da yer aldığı Hentbol Süper Ligi ile Hentbol Türkiye Kupası organizasyonlarının Covid-19 salgını nedeniyle sonlandırıldığını açıkladı.
Alınan karar doğrultusunda, Hentbol Süper Ligi ve Hentbol Türkiye Kupası’nda herhangi bir takım şampiyon ilan edilmeyecek, ligler normal sezon sıralamasına göre tescil edilecek.
11 sezondur (2009-2019) Hentbol Süper Ligi’nde şampiyonluk kupasını hiçbir rakibine kaptırmayarak kırılması güç bir rekora imza atan Beşiktaş Aygaz Takımımız, bu sezon da liglerin Türkiye Hentbol Federasyonu tarafından Covid-19 salgını nedeniyle ertelendiği güne kadar liderliğini sürdürmekteydi.
Parkenin Kartalları, 2014 yılından beri aralıksız şekilde müzemize getirdiği Hentbol Türkiye Kupası’nda da finale yükselmişti.
Kazanacağımız hiçbir kupanın insan sağlığından önemli olmadığını düşünüyoruz. Türkiye Hentbol Federasyonu’nun almış olduğu kararı saygıyla karşılıyor ve destekliyoruz.
Bu vesileyle bir kez daha, Covid-19 salgınına karşı en ön safta mücadele eden sağlık çalışanlarına binlerce kez teşekkür eder, salgın nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, tedavisi süren vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."
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