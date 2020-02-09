Kayyum hamlesi

AKŞAM
Yönetim ise kayyum atanmasına karşı çıkarak davaya müdahil olma kararı aldı ve başvuru yaptı.
KOÇ: Yaşına hürmeten bir şey söylemek istemiyorum ama mecbur bırakıyor. Garip garip cümleler kuruyor, deşifre edemiyoruz. Gaf üstüne gaf, yetişemiyoruz, gülüyoruz.
FENERBAHÇE’DE dün sarı kart cezalısı Emre Belözoğlu ile sakatlığı tam olarak düzelmeyen Hasan Ali Kaldırım, Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosunda yer almadı.
Ersun Yanal, Başakşehir ve Trabzon maçlarının 11’ini bozmadı ve aynı kadro ile Alanya karşısına çıktı.
G.SARAY’DA Genel Kurul Üyeleri Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya’nın kulübe kayyum atanması adına açtığı davaya yönetim kurulu üyeleri fer-i müdahil olarak dahil olmak adına dilekçe ile başvuruda bulundu.
Fenerbahçe, toplamda üç tane penaltı kararı verilen mücadelede Alanyaspor ile kendi sahasında 1-1 berabere kaldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.