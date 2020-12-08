Kayseri'ye Campanharo'dan kötü haber

Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Gustavo Campanharo’nun karın ağrısı şikayeti üzerine yapılan incelemelerde akut apandisit tespit edilmiş olup laparoskopik apendektomi (kapali cerrahi) yöntemi ile tedavi edilmiştir." denildi.
Açıklamada, futbolcunun 3 hafta takımdan ayrı kalacağı belirtildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi daha önce pozitif çıkan Altay Kulübü Başkanı Özgür Ekmekçioğlu'nun tedavisinin Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam ettiği bildirildi.
Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, "Gelişen takım var. Yol uzun, bunlar olacak. Önemli olan oyunun felsefesini her seferinde daha iyi hale getirebilmek ve geliştirebilmektir." dedi.
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda ve Norveç ile çekişeceklerini söyledi.
2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye ile aynı gruba düşen Norveç'te Alexander Sörloth kurayı değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yarın deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşacak Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk, maçın sonunda sahada yaptıklarından gurur duyacakları bir oyun ortaya koymaya çalışacaklarını belirtti.
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti. Grubu zirvede bitirmek isteyen millilerin, Hollanda ile zirve mücadelesi yapacağı öngörülüyor.