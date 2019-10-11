Kayseri'ye 15 milyon liralık spor tesisi yatırımı

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın bir dizi ziyaretler için gittiği Ankara'da, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile bir araya geldiği belirtildi.

Büyükkılıç'ın, Bozgeyik ile Kayseri'de yaptırılacak Okçuluk ve Geleneksel Sporlar Merkezi için görüşmeleri sonuçlandırdığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile protokol imzalandığı ifade edildi.

Protokol kapsamında okçuluk sahaları, atlı okçuluk, güreş ve diğer geleneksel spor dalları için tesislerin bulunacağı yaklaşık 15 milyon liralık projeye, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının destek vereceği vurgulandı.