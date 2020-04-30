Kayserispor'un yollarını ayırdığı Paul Georges Ntep, sözleşmesini feshetmedi

Hes Kablo Kayserispor, sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Kamerunlu kanat oyuncusu Paul Georges Ntep ile bağlarını koparamadı. Devre arasında kendisine kulüp bulması istenen ve sözleşmesini feshetmesi beklenen 27 yaşındaki Ntep, sarı kırmızılı kulübün isteğini yerine getirmedi.
Kulüpten alacaklarını isteyen ve bundan ötürü de 31 Mayıs 2020 tarihinde sona erecek olan sözleşmesini feshetmeye yanaşmayan siyahi futbolcu, Sarı-Kırmızılı forma ile ligde 5 maçta 138 dakika, kupada ise 1 maçta 110 dakika forma giydi.
Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin büyük oranda anlaştığı iddia edilen Nenad Bjelica, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ülkesinin basınına konuşan Hırvat teknik adam, “Şu anda evdeydim. Fenerbahçe ile görüştüğüm yönündeki iddiaları gazetelerde gördüm ancak kimseyle görüşmedim veya tanışmadım” dedi.
Fransa Ligue 1'de sezonun sona erdirildiği ve PSG'nin şampiyon ilan edildiği açıklandı.
Hes Kablo Kayserispor'un sezon başında transfer ettiği Paul Georges Ntep ile devre arasında yollarını ayırdı ancak sözleşmesini halen feshedemedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iptal edilen liglerin devam etmesi gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe Kulübünün mayıs ayında yapılması gereken yıllık olağan genel kurul toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana ara verilen profesyonel spor aktivitelerinin başlatılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında 4 Mart Pazartesi gününden itibaren sporculara Kovid-19 testleri yapılacak.
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Transferde ismi Tottenham ve Lazio gibi takımlarla anılan Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriç için son olarak bir başka İtalyan ekibi Napoli'nin resmi girişimlere başladığı duyuruldu.