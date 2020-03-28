  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 28 Mart 2020 Cumartesi 15:31
  • |
  • 28 Mart 2020 Cumartesi 15:31

Kayserispor'un kart raporu

Kayserispor'un kart raporu

Paylaş

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 26 haftalık diliminde 62 kez sarı kart görürken 6 kez de kırmızı kart gördü.

Süper Lig 26.hafta itibariyle Covid-19 virüsü nedeniyle tehir edildi. Ligler tehir edilene kadar oynadığı 26 maçta 22 puan toplayarak ligin 18. sırasında yer alan Hes Kablo Kayserispor, bu maçlarda 62 kez sarı kart 6 kez de kırmızı kart gördü. Ligin 11. ve 22. haftasında oynadığı maçları kart görmeden kapatan Sarı Kırmızılılar, ligin 8. ve 19.haftasında 5’er kez sarı kart görürken ligin 3. haftasında ise 2 sarı kart 3 kırmızı kart gördü.

Hes Kablo Kayserispor’da Aymen Abdennour, Pedro Henrique (2 kez), Umut Bulut, Bernard Mensah, Zoran Kvrzic kırmızı kart gören isimler oldu. Sarı Kırmızılı takımda en çok sarı kart gören isim ise 8 sarı kart ile Pedro Henrique oldu. Cristian Sapunaru 7 kez sarı kart görürken, Bernard Mensah da 6 kez sarı kart gören isim oldu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Süper Lig'de ofsayt rekoru Fenerbahçe'de

title

Altınordu koronavirüse karşı dayanışma zinciri oluşturdu

title

Transfer sezonu için flaş öneri: 'Takas şeklinde yapılsın'

Gaziantep FK'nin yıldızlarından 'evde kal' çağrısı

SPOR GÜNDEMİ

UEFA Başkanı açıkladı: 'Belki sezon iptal olacak'
UEFA Başkanı açıkladı: 'Belki sezon iptal olacak'

UEFA Başkanı açıkladı: 'Belki sezon iptal olacak'

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını nedeniyle sezonun iptal olabileceğini söyledi.

Belarus koronavirüsü umursamıyor
Belarus koronavirüsü umursamıyor

Belarus koronavirüsü umursamıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm ülkeler tüm spor branşlarındaki organizasyonlara ara verdiler. Bu durumun tek istinası ise Belarus... Bu ülkede maçlar hala devam ediyor, üstelik de seyircili bir şekilde.

İşte Galatasaray'ın ilk transfer hedefi!
İşte Galatasaray'ın ilk transfer hedefi!

İşte Galatasaray'ın ilk transfer hedefi!

Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.

Kruse'den karantinada ilk paylaşım!
Kruse'den karantinada ilk paylaşım!

Kruse'den karantinada ilk paylaşım!

Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıktığı iddia edilen Alman futbolcu Max Kruse, karantinadan ilk paylaşımını yaptı.

G.Saray'ın yıldızına sürpriz talip! Gidiyor...
G.Saray'ın yıldızına sürpriz talip! Gidiyor...

G.Saray'ın yıldızına sürpriz talip! Gidiyor...

Sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen önemli isimleri nedeniyle kadroda bir revizyon yaşayan Brugge'ün eski oyuncularını takıma katma çabasıyla Galatasaray'dan Ryan Donk'un peşine düşebileceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği
Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği

Süper Lig'de Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe teknik direktör konusunda henüz somut bir adım atmadı. Sarı Lacivertliler'de, yeni teknik direktörün kim olacağı konusu belirsizliğini koruyor.

Karius Beşiktaş'ı şikayet etti!
Karius Beşiktaş'ı şikayet etti!

Karius Beşiktaş'ı şikayet etti!

Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle siyah beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.