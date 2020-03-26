Kayserisporlu Rienstra'dan 'içerde oynayalım' mesajı

Koronavirüs salgını nedeniyle gününü evinde geçiren Hes Kablo Kayserispor’un futbolcularından 29 yaşındaki Ben Riesntra, evin koridorlarında oğluna antrenman yaptırdı. Rienstra kendi sosyal medya hesabından ’içeride oynayalım’ mesajı ile paylaştığı videosunda Kayserispor forması giyen oğluna şut çalışması yaptırdı.
Rienstra’nın paylaşımı 2 bin 500 kişi tarafından beğenilirken, bir taraftar ’Aynı babası’ yorumunu yaptı.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili doktorundan önemli açıklama... Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, "Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu.
Bordo-Mavili yönetim son 2 yıldır sözleşmeleri ‘Sezonluk' yapıyor. O yüzden ligler uzasa da Karadeniz ekibinin hiçbir oyuncusu ayrılamayacak ve ‘Ekstra' yazamayacak.
Liglerle ilgili farklı senaryolar konuşuluyor. Bunlardan biri de sezonun ‘Yok' sayılması. Hukukçulara göre bu durumda maçlar iptal olacak. Yani Galatasaray'ın Kadıköy'de aldığı galibiyet de resmiyetini yitirecek.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, At Yarışları'nın ertelenmesiyle ilgili olarak "Biz o kararı sosyal izolasyon için aldık. Sağlıkla ilgili problem ortadan kalkınca başlayacak." dedi.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in çalışmalarını istediği yardımcıları ve scout ekibi idmansız dönemde yeni yeni isimleri gündeme almaya başladı.
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens'ten sonra bu kez de Adem Ljajic krizi yaşanıyor... Sırp futbolcu, ülkesine gitmek için yönetimden izin istedi.