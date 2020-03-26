Kayserisporlu Rienstra'dan 'içerde oynayalım' mesajı

SPOR GÜNDEMİ

Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı? Doktoru açıkladı Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı? Doktoru açıkladı Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili doktorundan önemli açıklama... Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, "Fatih Terim'e virüs nasıl bulaştı?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Mustafa Cengiz'in test sonucu belli oldu! Koronavirüs... Mustafa Cengiz'in test sonucu belli oldu! Koronavirüs... Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in koronavirüs test sonucu belli oldu.

Uyanık Trabzonspor Uyanık Trabzonspor Bordo-Mavili yönetim son 2 yıldır sözleşmeleri ‘Sezonluk' yapıyor. O yüzden ligler uzasa da Karadeniz ekibinin hiçbir oyuncusu ayrılamayacak ve ‘Ekstra' yazamayacak.

20 yıllık zafer yok mu sayılacak? 20 yıllık zafer yok mu sayılacak? Liglerle ilgili farklı senaryolar konuşuluyor. Bunlardan biri de sezonun ‘Yok' sayılması. Hukukçulara göre bu durumda maçlar iptal olacak. Yani Galatasaray'ın Kadıköy'de aldığı galibiyet de resmiyetini yitirecek.

At Yarışları ne zaman başlayacak? Bakan açıkladı At Yarışları ne zaman başlayacak? Bakan açıkladı Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, At Yarışları'nın ertelenmesiyle ilgili olarak "Biz o kararı sosyal izolasyon için aldık. Sağlıkla ilgili problem ortadan kalkınca başlayacak." dedi.

Galatasaray'dan forvete genç yıldız Galatasaray'dan forvete genç yıldız Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in çalışmalarını istediği yardımcıları ve scout ekibi idmansız dönemde yeni yeni isimleri gündeme almaya başladı.