Kayserisporlu Ntep Fransa'ya transfer oldu

Sezon başında Almanya’nın Wolfsburg takımından transfer edilen ancak devre arasında kulüpten ayrılan Paul Georges Ntep, Fransa’ya transfer oldu. Paul Georges Ntep, Fransa 2.Lig takımlarından Guingamp takımı ile anlaştı. 31 Mayıs 2020 tarihine kadar Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki kanat futbolcusu, sarı kırmızılı forma ile 1 Türkiye Kupası maçında, 5 de Süper Lig maçında görev yapmıştı,
Galatasaray ve Arsenal genç stoper için karşı karşıya geldi. İngiliz ve Alman basını, Sarı-Kırmızılı takımın Eray Cömert için ilk teklifi yaptığını yazdı. Şimdi Arsenal'in Basel'li futbolcu için İsviçre kulübüne yapacağı teklif merakla bekleniyor.
Vakıfbank'ta tam 20 kupa kaldıran Gözde Kırdar karantina günlerini ve planlarını AKŞAM'a anlattı: “Sakin ve huşu içinde bir hayatım var. Çalışmak zorunda olan annelere lafım yok ama ben kendi annemi örnek alıyorum. O da öğretmenliği bırakıp, bize bakmış. Kendi çocuğuma bakmak, anneliği doya doya yaşamak istiyorum.”
Hasan Çetinkaya, “Berke'yi kiralamak istiyoruz. Onlar da sıcak bakıyor. Emre Belözoğlu ile konuştuk” dedi. Bu açıklamalarla birlikte Emre'nin Fenerbahçe'deki Sportif Direktörlük görevi de netleşmiş oldu.
Beşiktaş erkek futbol takımıyla 1 yıllık opsiyonu kullanmama kararı alan Vodafone, kadın futbol takımına sponsor olmak için anlaşmaya vardı.
Fatih Terim, scout (izleme) ekibinin önerdiği Salih Özcan'ı onayladı, operasyon başladı. Sarı-Kırmızılılar, Kiel'de müthiş bir sezon geçiren 22 yaşındaki orta saha oyuncusunu kimseye kaptırmak istemiyor.
Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı Bjelica net konuştu: “Fenerbahçe'yle görüştüm. Ancak henüz bir anlaşma yok. Diğer tüm teklifleri bir kenara koydum. Çünkü, Fenerbahçe benimle ilgilenen en büyük kulüp. Eğer anlaşamazsam, diğer tekliflere bakacağım.”
Bir yandan sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, diğer yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Mısır basını Karadeniz ekibinin, Zamalek takımında forma giyen 25 yaşındaki Faslı sol açık Achraf Bencharki ile anlaştığını duyurdu.