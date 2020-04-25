Kayserisporlu Diego Angelo: En güzel golümü Kayserispor'a attım

Bu sezon devre arasında Antalyaspor’dan kiralık olarak Kayserispor’a transfer edilen Brezilyalı futbolcu Diego Angelo, Covid19 salgınının yaşandığı şu günlerde ailesiyle birlikte evinde zaman geçiriyor. 10 yıldır Türkiye’de bulunan ve zaman zaman yaptığı sosyal destek çalışmaları ile alkış toplayan Diego Angelo, bu süreçte oynadığı maçlarda en güzel golünü şu an formasını giydiği Kayserispor’a karşı attığını söyledi. Diego Angelo, "Ben Eskişehirspor’da oynadığım dönemde Kayserispor’a attığım golü unutamıyorum. Türkiye’de ilk golümü Kayserispor’a attım. Antalyaspor’da oynarken Bursaspor’a attığım golü de unutamıyorum" dedi.
Türkiye’de en beğendiği teknik direktörleri de dile getiren Angelo, "Türkiye’de çok antrenör ile çalıştım. Hepsini seviyorum. Bana her antrenör şans verdi. Ersun Yanal’ı seviyorum. Bülent Korkmaz çok iyi lider. Türkiye’de ilk şans bana Bülent Uygun verdi. Rıza Çalımbay’ı seviyorum, hem Eskişehir’de hem de Antalyaspor’da çalıştım. Hamza Hamzaoğlu çok karakterli ve çok iyi bir insan" yorumu yaptı.
Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Gana basını, CSKA Sofya'da forma giyen sağ kanat Edwin Gyasi'nin Beşiktaş ile 2 yıllık ön sözleşme imzaladığını yazdı.
31 yaşındaki başarılı sağ bek sezon sonunda Boca Juniors'a gitmek istediğini açıkladı. Haziran ayında görüşmeler başlayacak.
Sezonun şampiyonluk adaylarından Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını sıklaştırdı. Bordo-Mavililer, Galatasaray'ın da listesinde olan Serdar Gürler için Huesca ile görüştü. Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Hüseyin Çimşir'in ‘mutlaka alalım' dediği 28 yaşındaki sağ kanat için İspanyol ekibiyle video konferans yöntemi ile pazarlık masasına oturdu. Serdar Gürler de bir kez daha Trabzonspor forması giymeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'nin unutulmaz kaptanlarından Cem Pamiroğlu, Akşam'a konuştu.
Loris Karius ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'ta kaleci transferi için girişimler sıklaştırıldı. Siyah-Beyazlıların hedefinde ise Fabri ve Volkan Babacan var. İki futbolcuya da ‘bonservislerinizi alıp gelin' mesajı yollandı.
Trabzonspor'un bedavaya kadrosuna kattığı ancak sezonun devre arasında yine bedelsiz olarak Hearts'a transfer olan Donis Avdijaj, en büyük pişmanlığının Schalke'de tutunamamak olduğunu söyledi. Genç futbolcu, “Keşke imkanım olsa da oraya dönebilsem” dedi.
Gelecek sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bu sezon özellikle stoper bölgesinde büyük sıkıntılar çeken Sarı-Lacivertliler, öncelikle bu sorunu çözmek istiyor. Bu bağlamda hareket eden Fenerbahçe, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Titi'yi gündemine aldı. Kanarya, tecrübeli savunmacıya 2 yıllık sözleşme teklif edecek.