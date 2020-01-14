Kayserispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

İLK 11’LER:
Kayserispor: Lung, Aksel, Miguel Lopes, Rienstra, Yasir, Mensah, Djedje, Mert, Emre Demir, Hasan Hüseyin, Kravet
Fenerbahçe: Harun, Isla, Jailson, Zanka, Deniz Türüç, Tolgay, Tolga, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt
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