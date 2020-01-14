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aksam.com.tr
  • 14 Ocak 2020 Salı 19:47
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  • 14 Ocak 2020 Salı 19:50

Kayserispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Kayserispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

İLK 11’LER:

Kayserispor: Lung, Aksel, Miguel Lopes, Rienstra, Yasir, Mensah, Djedje, Mert, Emre Demir, Hasan Hüseyin, Kravet

Fenerbahçe: Harun, Isla, Jailson, Zanka, Deniz Türüç, Tolgay, Tolga, Dirar, Alper, Ferdi, Mevlüt

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Kayserispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM
Kayserispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Kayserispor-Fenerbahçe CANLI ANLATIM

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. İşte iki takımın da ilk 11'leri...

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