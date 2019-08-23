Kayserispor'dan transfer şov! 3 isim birden imzalıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transferde hız kesmiyor. Anadolu'nun güçlü ekibi golcü sıkıntısını Emmanuel Adebayor ile çözmeyi planlıyor.

Artem Kravets'in de sakatlığını göz önüne alan İ.M. Kayserispor, 35 yaşındaki tecrübeli golcü Emmanuel Adebayor'da karar kırdı.

Başakşehir'le sözleşmesini feshettikten sonra yine futbol hayatına Türkiye'de devam etmek isteyen başarılı oyuncuyla anlaşan sarı kırmızılılar Ankaragücü maçı sonrası sözleşme imzalayacak.

Adebayor'un sarı kırmızılı takıma gelmesinde Bernard Mensah da önemli rol oynadı. Adebayor'a çağrıda bulunan Mensah ,sosyal medya hesabı instagramdan yıldız forveti etiketleyerek, "Come to Kayseri (Kayserispor'a gel)" ifadelerini kullandı.

Transfer hakkında A Spor'a açıklamalarda bulunan Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Adebayor ile büyük ölçüde anlaştık. Yüzde 80, 90 diyoruz. Başka isimler de var ama Adebayor ön sırada" dedi

Diğer yandan Kayserispor kanattaki sıkıntısını Alman ekibi Wolfsburg'un 27 yaşındaki sağ ve sol kanat oynayabilen önemli oyuncusu Paul Georges Ntep Madiba'yı da kiraladı.

Transferde hız kesmeyen Kayserispor 3. Oyuncu olarak da bir süredir peşinde olduğu İsviçre'nin Sion takımında top koşturan 24 yaşındaki ,Brezilyalı orta saha oyuncusu Adryan Olivera Tavares'i de renklerine kattı.

Tjaron Chery ile yollarını ayıran Kayserispor, 10 numara bölgesi için Adryan Oliveira Tavares'le bu noksanını giderecek. Her 3 oyuncu Galatasaray maçı kadrosunda yer alabilecek.

(Sporx)