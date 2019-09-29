Kayserispor'dan hakeme tepki: Türkiye'de futbol böyle oynanıyor

Kayserispor Teknk Direktörü Hikmet Karaman, Konyaspor'a son dakika penaltı golüyle 2-1 yenildikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Maçı değerlendiren Karaman, "Hatalıyız buralarda. İkinci yarı iki tane zorunlu değişiklik yaptık. Adebayor, 35'ten sonra oyundan her an çıkabileceğini söyledi. İkinci yarıda da Yasir'i çıkardık. Fakat, oyunu bir bölümde yakaladık. Umut'un iki pozisyonu var. Oralarda ikiyi yakalasak daha fazla o pozisyonlara girebiliriz." dedi.

"TARAFTARIN BASKISIYLA PENALTI VERDİ"

Maça damga vuran penaltı kararıyla ilgili olarak Hikmet Karaman, "Penaltıyı defalarca izledim. Penaltıyı hakem vermese, Konyaspor veya Aykut Hoca da, "Nasıl vermedin?" demez. Bilal ve Skubic'in ortasında top. Bilal, elini uzattığında eline gelse tartışmasız. Bir pozisyonda hiç çarpmadı gözüküyor. Çok ağır bir karar, çok. Top direkt eline gelse itiraz edemeyiz. Pozisyonu o da defalarca izliyor. Karar veremedi. sahaya çıkarken taraftar baskısıyla kat'i kararla dönmedi. Taraftarın baskısı, protestosuyla verdi." ifadelerini kullandı.

Kayserispor'un teknik patronu, "Bundan daha üzücüsü Pedro'nun kırmızı kartı. Oyuncumuz hatalıysa bu tamam ama zaten sıkıntılı bir karar vermişsin. Dünkü maçta Cüneyt Çakır'ı gördük. Kartlarını çıkarmadı. Erken verse sarıdan kırmızılar olurdu." diyerek sözlerini kullandı.

"TARAFTAR SAĞOLSUN, İSTİFAMI İSTİYOR"

Taraftarın istifa çağrısına da yanıt veren Hikmet Karaman, "Ben teknik adam olarak biliyorum oyunu, takımı. taraftar da sağolsun istifamı istiyor. Gereken yapılır, merak etmesinler. Biz nerelerden geldik, ne hallerde aldık. Futbolda sonuç önemli tabii." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"BURASI TÜRKİYE, BİLEMİYORSUNUZ"

Kayserispor'un deneyimli golcüsü Emmanuel Adebayor, penaltı kararıyla ilgili olarak, "Burası Türkiye... Türkiye futbolunda neler olduğunu bilemiyoruz. Takım arkadaşım kesinlikle eliyle oynamadığını söyledi. Ben ona güveniyorum." yorumunu yaptı.

"TÜRKİYE'DE FUTBOL BÖYLE"

Kayserispor'un tecrübeli savunmacısı Tiago Lopes ise, "Bir şeylerin değişmesi lazım ancak maalesef Türkiye'de futbol böyle" dedi.