Kayserispor'dan çok sert Mete Kalkavan tepkisi

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif Beşiktaş'tan Burak Yılmaz'a yeni teklif Beşiktaş Yönetimi, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini revize etmek istiyor. Son dakika haberine göre eğer tecrübeli golcü kontratında indirime gitmezse sezon sonunda gelen transfer teklifleri değerlendirilecek.

Comolli sonunda sessizliğini bozdu! Ali Koç'a şok suçlama... Comolli sonunda sessizliğini bozdu! Ali Koç'a şok suçlama... Fenerbahçe eski Sportif Direktörü Damien Comolli, takımda görevli olduğu dönemde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kendisinin ve Teknik Direktör Ersun Yanal'ın bilgisi olmadan transfer yaptığını belirterek, "Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum" diye konuştu.

Yılın transfer çalımı! Ezeli rakiple görüştüğü ortaya çıktı Yılın transfer çalımı! Ezeli rakiple görüştüğü ortaya çıktı Bordo-Mavili takım, sezon sonunda mukavelesi bitecek 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme uzatmaya çalışıyordu. Ancak, oyuncunun menajerinin Galatasaray’la görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı Yanal'dan beklenen karar! Taraftarların baskısına daha fazla dayanamadı Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, 3-1 mağlup oldukları Galatasaray derbisinin ardından ilk 11’i değiştiriyor.

Galatasaray'ın gündemindeki Filip Novak'tan transfer açıklaması Galatasaray'ın gündemindeki Filip Novak'tan transfer açıklaması Trabzonspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Filip Novak'tan son dakika açıklaması... Bordo mavili takımın sol beki, kulübüyle 3 aydır görüştüklerini ancak sözleşme uzatma konusunda uzlaşma sağlayamadıklarını söyledi... Galatasaray'ın da gündeminde olan Novak, transfer olabileceği takımı da açıkladı. İşte detaylar...

Sergen Yalçın'dan sürpriz Boateng kararı Sergen Yalçın'dan sürpriz Boateng kararı Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı ve performansıyla göz dolduran Boateng için siyah beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın'dan sürpriz bir karar geldi. Yalçın, Ganalı yıldızı Alanyaspor maçında Burak Yılmaz'la birlikte çift forvet oynatacak.