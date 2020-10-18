Kayserispor'da yönetici Süleyman Akın istifa etti

DHA

HES Kablo Kayserispor'da Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Danışmanı Süleyman Akın istifa ettiğini duyurdu.

Ligin 5'inci haftasında evinde Sivasspor'a 3-1 mağlup olan Hes Kablo Kayserispor'da karşılaşma sonrası Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Danışmanı Süleyman Akın istifa etti. Akın, yaptığı yazılı açıklamada, "26 yıldır tribünlerde son 4 yılımı onurla gururla yönetici olarak sürdürdüğüm her şeyim Kayserispor yöneticiliğimden bugün itibarıyla istifa ediyorum. Burada olmamızdaki gaye bir şeylere olumlu anlamda destek vermek, katkı sağlamaktı. Mevcut hoca ve sportif direktörün yetersiz ve hatalı işler yaptığı tüm kamuoyu malumuyken hala tahammül edilip gönderilmesinin gündeme dahi gelmemiş olması bize ve Kayserispor'a zarar veriyor. Artık tribündeki yerimi Kapalı Kale Taraftarlar Derneği'ndeki yöneticiliğimle Kayserispor peşinde ölene kadar olacağım" ifadelerini kullandı.