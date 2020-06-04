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aksam.com.tr
  • 04 Haziran 2020 Perşembe 14:59
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Kayserispor'da test sonuçları negatif çıktı

Kayserispor'da test sonuçları negatif çıktı

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HES Kablo Kayserispor'lu futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ve görevli tüm personellere yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

HES Kablo Kayserispor’lu futbolcular, teknik heyet, idari kadro, destek ekibi ve görevli tüm personellere yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı. Sarı kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamada’ “Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 3 Haziran 2020 tarihinde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır” ifadesine yer verildi.

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