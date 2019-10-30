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  3. Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Bülent Uygun getirildi

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Bülent Uygun getirildi

Kayserispor'da teknik direktörlük görevine Bülent Uygun getirildi

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da Samet Aybaba'nın istifasının ardından yeni teknik direktöre resmen belli oldu.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da yeni teknik direktör Bülent Uygun oldu. Dün gece Kayseri'ye gelen Uygun, bugün yöneticilerle bir araya gelerek anlaşma şartlarını konuştu. Taraflara arasında anlaşma sağlandı.

Hikmet Karaman'ın istifa etmesinden sonra gelen Samet Aybaba'nın da bırakıp gitmesiyle birlikte teknik direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor, Bülent Uygun ile temasa geçti. Dün gece Uygun'u Kayseri'ye davet eden yöneticiler, teknik adamla her konuda anlaştı. Uygun ile yöneticiler daha sonra objektiflere 'anlaştık' pozu verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Hamdi Elcuman, Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz ile görüşen Uygun daha sonra Kayserispor tesislerine geçti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hayırlı Olsun Kayseri! Şehrimizin takımının teknik direktörlük görevi için tecrübeli teknik adam Bülent Uygun hocamız ile anlaştık" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE MAÇIYLA BAŞLAYACAK

Bülent Uygun, yeni takımı Kayserispor ile ilk maçına hafta sonu Fenerbahçe karşısında çıkacak. 

Türkiye liginde son olarak 2017'de Osmanlıspor'u çalıştıran Uygun, ardından Katar'ın El-Gharafa ve El Rayyan takımlarında görev yapmıştı. 

(Sporx)

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