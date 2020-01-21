Kayserispor'da Silviu Lung 3 hafta daha yok

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşma öncesinde kadrodan çıkarılan Lung'un parmak kemiğinde çatlak tespit edildiği belirtildi.
Antrenmanda ikili mücadele sırasında Lung'un sol el 5. parmak kemiğinde çatlak meydana geldiğinin aktarıldığı açıklamada, 30 yaşındaki Rumen file bekçisinin 3 hafta sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.
Trabzonspor, Kayserispor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Bilal Başacıkoğlu ile 2,5 yıllık opsiyonlu anlaşma imzaladığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Zorluk derecesi yüksek maçlarda oynadığı futbolla taraftarların tepkisini çeken ve Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro civarında para kazanan Belhanda yedek kulübesine hapsolmuş durumda.
Luyindama’nın sakatlığı sonrası stoper arayışlarına giren, Murillo’yu son anda elinden kaçıran Galatasaray, Lazio’da forma giyen Denis Vavro’yu takibe aldı.
Beşiktaş maçı ile birlikte yeni mabedi Gürsel Aksel Stadyumu’nun açılışını yapmaya hazırlanan Göztepe transferde de büyük oynuyor.
TV8’DE yayınlanan Gel Konuşalım’da G.Saraylı Lemina ve eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu için bomba bir iddia ortaya atıldı.
Beşiktaş'ta bu sezon takıma skor anlamında en büyük katkıyı veren isim olan Caner Erkin'e yurt dışından sürpriz bir talip çıktı.
Ferdi Kadıoğlu’nu 1.4 milyon Euro’ya Fenerbahçe’ye satan ve bu paranın yarısını alamayan NEC Nijmegen'in Sarı Lacivertli ekibin TFF ile yaşadığı krizi yakından takip ettiğini ve devreye girebileceği iddia edildi.