Kayserispor'da Silviu Lung 3 hafta daha yok

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Trabzonspor'dan bir transfer daha! Resmen açıklandı Trabzonspor'dan bir transfer daha! Resmen açıklandı Trabzonspor, Kayserispor'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Bilal Başacıkoğlu ile 2,5 yıllık opsiyonlu anlaşma imzaladığını Kamuoyunu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

Belhanda'ya net mesaj: Arda da geliyor kendine takım bul Belhanda'ya net mesaj: Arda da geliyor kendine takım bul Zorluk derecesi yüksek maçlarda oynadığı futbolla taraftarların tepkisini çeken ve Galatasaray'dan yıllık 3,5 milyon euro civarında para kazanan Belhanda yedek kulübesine hapsolmuş durumda.

'Yeni Skrtel' Galatasaray'a geliyor 'Yeni Skrtel' Galatasaray'a geliyor Luyindama’nın sakatlığı sonrası stoper arayışlarına giren, Murillo’yu son anda elinden kaçıran Galatasaray, Lazio’da forma giyen Denis Vavro’yu takibe aldı.

Asıl bomba Göztepe'den! 18 maçta 17 gol... Asıl bomba Göztepe'den! 18 maçta 17 gol... Beşiktaş maçı ile birlikte yeni mabedi Gürsel Aksel Stadyumu’nun açılışını yapmaya hazırlanan Göztepe transferde de büyük oynuyor.

Olay iddia! 'Lemina beni darp etti' Olay iddia! 'Lemina beni darp etti' TV8’DE yayınlanan Gel Konuşalım’da G.Saraylı Lemina ve eski Beşiktaşlı futbolcu Ömer Şişmanoğlu için bomba bir iddia ortaya atıldı.

Caner Erkin'e beklenmedik teklif Caner Erkin'e beklenmedik teklif Beşiktaş'ta bu sezon takıma skor anlamında en büyük katkıyı veren isim olan Caner Erkin'e yurt dışından sürpriz bir talip çıktı.