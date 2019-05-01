Kayserispor'da sezon sonu 10 isimle yollar ayrılacak

Yabancı kadrosunda istediği başarıyı yakalayamayan İstikbal Mobilya Kayserispor'da sezon sonu büyük bir değişim yaşanacak. Sözleşmesi sona eren 10 futbolcu bu ay sonunda serbest kalacak. Silvestre Varela, Kana Bıyık, Tiago Lopes, Sapunaru, Tjoronn Chery, Oleksandr Kucher, Asamoah Gyan, Şamil Çınaz, Umut Bulut ve kaleci Muammer Yıldırım'ın sözleşmesi 31.05.2019 tarihinde sona erecek. Bu 10 futbolcudan sadece kiralık oynayan Chery için yeni sezon için teklif yapılacak. Yabancı oyuncular arasında transferinden pişmanlık duyulan Asamoah Gyan'da gün sayan oyuncular arasında. Diğer yandan sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Umut Bulut'un ise önümüzdeki sezon nasıl bir yol alacağı bilinmezken, ilerleyen yaşı nedeniyle yönetimin bu futbolcuyu da büyük olasılıkla düşünmeyeceği konuşuluyor.

7 oyuncunun sözleşmesi var

Gidecek yerli ve yabancı oyuncuların netleşmesinin ardından gözler yeni sezonda sözleşmesi devam eden futbolculara çevrildi. Kaleci Silviu Lung, transferi çok konuşulan Deniz Türüç, Hasan Hüseyin Acar, Atilla Turan, Levent Gülen, Artem Kravest, Bilal Başaçıkoğlu ve Sakıp Aytaç'ın sözleşmesi devam ediyor. Transfer olduktan sonra sakatlanarak forma giyemeyen Sakıp Aytaç'ın sözleşmesi devam etmesine rağmen bu oyuncunun sakatlığını göz önüne alan yönetimin karşılıklı anlaşma yaparak yolları ayırması beklerken, istenileni veremeyen Bilal Başaçıkoğlu ile ilgili yönetimin düşünceli olduğu öğrenildi. 7 oyuncunun sözleşmesinin devam ettiği Kayserispor'da gidecek ve kesin kalacak oyuncuların net durumu önümüzdeki günlerde açıklanacak.

(Sporx)