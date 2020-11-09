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aksam.com.tr
  • 09 Kasım 2020 Pazartesi 20:24
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Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi

Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi

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AA

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük görevi için Samet Aybaba ile anlaşmaya varıldı.

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın yarın kente gelerek sözleşme imzalayacağını söyledi.

Kayserispor'un başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tokgöz, "Taraftarımızın içi rahat olsun. Hocamızla birlikte Kayserispor'u layık olduğu yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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