Kayserispor'da Samet Aybaba dönemi

Kulüp basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tecrübeli teknik adamın yarın kente gelerek sözleşme imzalayacağını söyledi.
Kayserispor'un başarısı için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Tokgöz, "Taraftarımızın içi rahat olsun. Hocamızla birlikte Kayserispor'u layık olduğu yere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Yönetimi'nin, genç kaleciler Ersin ve Utku'nun fazla güven vermemesi nedeniyle devre arası deneyimli bir file bekçisini kadroya dahil etmeye sıcak baktığı ortaya çıktı.
Beşiktaş Kulübü, üç futbolcusu ile bir personelinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
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