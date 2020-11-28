Kayserispor'da sakatlanan Yasir Subaşı, 1 ay yok

Maradona için 1 milyon kişi toplandı

Futbolun efsanesi Maradona'nın son yolculuğundaki izdihama pandemi bile engel olamadı. 60 yaşında hayata veda eden Arjantinli süper yıldız, sonsuzluğa uğurlandı. Arjantin halkı, Casa Rosada önüne akın etti. Ailesi ise onu küçük bir törenle defnetti...