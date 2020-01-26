Kayserispor'da sakatlanan Hasan Hüseyin Acar 3 hafta yok

Cleveland Cavaliers, Quicken Loans Arena’da ağırladığı Chicago Bulls‘a 106-118 kaybetti. Milli basketbolcumuz Cedi Osman’ın başlattığı yardım kampanyası sonrası depremzedelerimiz için toplamda 385 bin lira yardım toplandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı Kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli takımın, Medipol Başakşehir'i 2-0 yendiği maçta atılan gollere sevinmediği iddialarının tamamen gerçek dışı olduğunu söyledi.

Sergen Yalçın: Beşiktaş ile para konuşmam!

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın için geri sayım başladı... Avcı ile yolları ayıran Siyah-Beyazlı yönetim takımın başına son anda bir sürpriz çıkmazsa Sergen Yalçın'ı getirmeyi planlıyor.