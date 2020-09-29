Kayserispor'da Mairo Situm'un sözleşmesi feshedildi

Hes Kablo Kayserispor’da bir ayrılık daha oldu. Geçen sezon devre arasında Dinamo Zagreb takımından transfer edilen 28 yaşındaki kanat oyuncusu Mario Situm ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.
Mario Situm Hes Kablo Kayserispor forması ile 19 maçta çıktı ve 1 asist yaptı. Sarı Kırmızılı takımdan ayrılan Mario Situm, “Herşey için teşekkürler. Sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın” mesajı paylaştı.
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