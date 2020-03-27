Kayserispor'da koronavirüs vakası olduğu açıklandı

SPOR GÜNDEMİ

Koronavirüs Süper Lig'de bir kulübe daha sıçradı Koronavirüs Süper Lig'de bir kulübe daha sıçradı Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını Süper Lig'de de yayılmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim Nihat Özdemir, “Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış” dedi.

F.Bahçe'den G.Saray'a DEV transfer çalımı F.Bahçe'den G.Saray'a DEV transfer çalımı Koronavirüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe, şimdiden gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken gündemde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıkları söylenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç var...

Galatasaray'dan transfer sürprizi! Yıldız isim geri dönüyor... Galatasaray'dan transfer sürprizi! Yıldız isim geri dönüyor... Sarı-kırmızılılar, Leipzig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumunu değerlendirdi.

Fatih Terim'in kızı, son durumunu açıkladı Fatih Terim'in kızı, son durumunu açıkladı Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında bulunan Fatih Terim'in son durumuna ilişkin kızı Buse Terim'den yeni bir açıklama geldi.