Kayserispor'da koronavirüs vakası olduğu açıklandı

Kayserispor kulübü, yaptığı açıklamada bir çalışanında koronavirüse rastlandığını duyurdu:
"Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir idari personelimizde sonuç pozitif çıkmıştır. Şu ana kadar gelen sonuçlarda başka pozitif vakaya rastlanmamıştır. Test sonuçları geldikçe kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."
Detaylar birazdan...
Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını Süper Lig'de de yayılmaya devam ediyor.
Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.
Nihat Özdemir, “Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış” dedi.
Koronavirüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe, şimdiden gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken gündemde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıkları söylenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç var...
Sarı-kırmızılılar, Leipzig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumunu değerlendirdi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında bulunan Fatih Terim'in son durumuna ilişkin kızı Buse Terim'den yeni bir açıklama geldi.
Genç futbolcunun eski kulübü NEC'in idari menajeri Wilco van Schaik, “FIFA kararını verdi, F.Bahçe'den de itiraz gelmedi. 750 bin Euro'nun nisan ortasında ödenmesini bekliyoruz” dedi.