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  • 16 Ocak 2020 Perşembe 10:56
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  • 16 Ocak 2020 Perşembe 11:00

Kayserispor'da kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'a 4 kulüp birden talip oldu

Kayserispor'da kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'a 4 kulüp birden talip oldu

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Kayserispor'da an itibariyle kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'a 4 kulüp talip oldu.

TM Dijital Haber MERKEZİ

Kayserispor’da kadro dışı kalan Bernard Mensah’ın takımdan ayrılmak istediği öğrenilirken, yıldız futbolcuya 4 kulübün talip olduğu hatta transferin gerçekleşmesi için Başkan Berna Gözbaşı ile görüşmelerin başladığı öğrenildi.

GALATASARAY KAYSERİSPOR'LA MASAYA OTURDU

Süper Lig’de önce Kasımpaşa ardından Kayserispor’da oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken Bernard Mensah için Granada, E.Frankfurt, Meksika ekibi Club Amerika ve Galatasaray’ın devrede olduğu belirtilirken, 25 yaşındaki yıldızın sarı kırmızılı kulübü istediği ortaya çıktı. Şampiyonluğa oynayan, Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren bir takımda kariyerini sürdürmeyi hedefleyen Ganalı orta sahanın menajerine bu yönde talimat verdiği kaydedilirken, Fatih Terim’in işaretiyle ‘6’ numara arayışında olan Abdürrahim Albayrak’ın Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’yla masaya oturduğu bildirildi.

Atletico Madrid’den 3,5 milyon euro’ya alınan Bernard Mensah için Kayserispor’un en az 5 milyon Euro talep edeceği ifade edildi. Mensah bu sezon 14 maçta 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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