Kayserispor'da kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'a 4 kulüp birden talip oldu

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Kayserispor’da kadro dışı kalan Bernard Mensah’ın takımdan ayrılmak istediği öğrenilirken, yıldız futbolcuya 4 kulübün talip olduğu hatta transferin gerçekleşmesi için Başkan Berna Gözbaşı ile görüşmelerin başladığı öğrenildi.
GALATASARAY KAYSERİSPOR'LA MASAYA OTURDU
Süper Lig’de önce Kasımpaşa ardından Kayserispor’da oynadığı futbolla bir hayli dikkat çeken Bernard Mensah için Granada, E.Frankfurt, Meksika ekibi Club Amerika ve Galatasaray’ın devrede olduğu belirtilirken, 25 yaşındaki yıldızın sarı kırmızılı kulübü istediği ortaya çıktı. Şampiyonluğa oynayan, Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren bir takımda kariyerini sürdürmeyi hedefleyen Ganalı orta sahanın menajerine bu yönde talimat verdiği kaydedilirken, Fatih Terim’in işaretiyle ‘6’ numara arayışında olan Abdürrahim Albayrak’ın Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’yla masaya oturduğu bildirildi.
Atletico Madrid’den 3,5 milyon euro’ya alınan Bernard Mensah için Kayserispor’un en az 5 milyon Euro talep edeceği ifade edildi. Mensah bu sezon 14 maçta 4 asist yapma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe, 21 yaşındaki genç forvet Mergim Berisha ile anlaşmaya vardı.
Başakşehir'le yollarını ayıran ve Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Arda Turan Galatasaray'la anlaşmaya vardı.
Kayserispor'da an itibariyle kadro dışı bırakılan Bernard Mensah'a 4 kulüp talip oldu.
Harry Kane’in sezonu kapatması üzerine Tottenham, Comolli’yle temasa geçti, Burnley ise hem kulübe hem menajerine ‘Görüşelim’ teklifinde bulundu. Fenerbahçe ise ‘Satmayı düşünmüyoruz’ diye kestirip attı.
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da Bernard Mensah kadro dışı bırakıldı.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe’nin kredi anlaşmasını Lisans Kurulu’nun inceleyip, bağımsız bir şekilde kararını vereceğini söyledi. Galatasaray’ın vergi beyanı konusunda da bilgi istediğini bildirdi.
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