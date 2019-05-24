Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0894
  • 6,8098
  • 250.876
  • 85.640
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Kayserispor'da Jean Armel Kana Bıyık ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da Jean Armel Kana Bıyık ile yollar ayrıldı

Kayserispor'da Jean Armel Kana Bıyık ile yollar ayrıldı

İstikbal Mobilya Kayserispor’da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Kamerunlu oyuncu Jean Armel Kana Bıyık Kayseri’den ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor’da ilk ayrılık.

3 sezondur Sarı-Kırmızılı formayı giyen savunma oyuncusu sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle takımdan ayrıldı.

Jean Armel Kana Bıyık’a hem Avrupa’dan hem de Türkiye’den birçok takımın transfer listesinde yer alıyor. Kana’nın hangi takıma gideceği ise merak konusu.

Kana Bıyık yaptığı açıklamada, “ Hayatta sık sık kararlar almaya ve bazıları basit değildir. Aylar süren uzun düşünmenin ardından Kayserispor’dan ayrılmaya karar verdim. 3 sezon boyunca bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Çok iyi karşılandım ve Kayseri’de gerçekten harika zamanlar geçirdim. Gelecek için en iyi şekilde başarı elde ettim” diye konuştu.

Jean Armel Kana Bıyık, 3 sezon boyunca İstikbal Mobilya Kayserispor’da ligde 85 maçta forma giyerken 1 gol, 1 asist yaparken, Türkiye Kupasında ise 7 maçta forma giydi.  Sarı-Kırmızılı formayı 92 kez giydi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Sezan Aksu'nun oğlu ikinci kez dava açtı
Hadise'nin kardeşi Alman futbolcuya kafayı taktı
Şarkıcı Can Bonomo: Sadece gözlerim bozuldu
Demet Evgar ailece Norveç tatiline çıkıyor!
Emre Karayel yaşadıklarından ders çıkardı, ev aldı!
ATV ekranlarının sevilen dizisi Hercai´nin merakla beklenen yeni bölüm 2. fragmanı sonunda yayınland

Hercai 11. Bölüm 2. Fragmanı İzle

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Filyos Liman Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı

Game of Thrones'un yıldızından final eleştirilerine yanıt: Saygısızlık yapılıyor