Kayserispor'da hedef Robert Prosinecki

Bülent Uygun sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor, rotasını Robert Prosinecki'ye çevirdi.

Sarı-Kırmızılılar, EURO 2020 Elemeleri'nde Bosna Hersek ile grupta çıkamayan ve kulübüyle yollarını ayıran tecrübeli çalıştırıcı için önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Hırvat teknik adam, 2012-2014 yılları arasında Kayseri'yi çalıştırmıştı.

Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli teknik adamla anlaşıp ara transfer döneminde de tahtayı açmayı planlıyor.

(Güneş)