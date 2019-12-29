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  3. Kayserispor'da hedef Robert Prosinecki

Kayserispor'da hedef Robert Prosinecki

Kayserispor'da hedef Robert Prosinecki

Bülent Uygun sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor, rotasını Robert Prosinecki'ye çevirdi.

Bülent Uygun sonrasında teknik direktör arayışlarını sürdüren Kayserispor, rotasını Robert Prosinecki'ye çevirdi.

Sarı-Kırmızılılar, EURO 2020 Elemeleri'nde Bosna Hersek ile grupta çıkamayan ve kulübüyle yollarını ayıran tecrübeli çalıştırıcı için önümüzdeki günlerde masaya oturacak.

Hırvat teknik adam, 2012-2014 yılları arasında Kayseri'yi çalıştırmıştı.

Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli teknik adamla anlaşıp ara transfer döneminde de tahtayı açmayı planlıyor.

(Güneş)


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