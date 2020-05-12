Kayserispor'da hazırlıklar gruplar halinde devam ediyor

SPOR GÜNDEMİ

Kavgada yalnız kaldım Trabzon'u bıraktım Kavgada yalnız kaldım Trabzon'u bıraktım Tuncay Soyak 4 şampiyonluk yaşadığı Trabzonspor'dan ayrılık nedenini AKŞAM'a anlattı: Orduspor ile deplasmanda maç vardı, kavga çıktı. Takımım için kavga ettim ama arkadaşlarımdan kimse yanıma gelmedi. O maçtan sonra ayrılacağımı açıklamıştım. Sezon sonu Galatasaray'a gtitim.

Muriqi'ye 'yükselecek'ler Muriqi'ye 'yükselecek'ler West Brom Premier Lig'e çıkarsa Kosovalı forveti renklerine bağlayacak. Bilic'in çalıştırdığı İngiliz ekibi, virüs arasında transfere ağırlık verdi. Eğer Ada temsilcisi, Premier Lig'de boy gösterirse F.Bahçe'nin forvetine 20 milyon euro ödeyip alacak.

Galatasaray'da yılın imzası tamam Galatasaray'da yılın imzası tamam Galatasaray, Fernando Muslera'nın 2021'de bitecek sözleşmesini uzatmak için Uruguaylı yıldızla prensip anlaşmasına vardı. 33 yaşındaki kaleci ile 2024 yılına kadar kontrat imzalanacak. Üstelik daha düşük maaşla.

Fener bu kez bombayı patlatıyor! 'Seve seve geliriz' Fener bu kez bombayı patlatıyor! 'Seve seve geliriz' Fenerbahçe, sezon başında da transferleri için uğraş verdiği Edin Visca ve İrfan Can Kahveci için bir kez daha devreye giriyor. Gelecek sezon Sarı-Lacivertlilerde sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu bu transferlerde kilit role sahip. İki futbolcu da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakarken Başakşehir'le anlaşma sağlanması halinde imzalar atılacak.

Mert Hakan'dan Terim'e sürpriz telefon! Fener'e mi gidiyor? Mert Hakan'dan Terim'e sürpriz telefon! Fener'e mi gidiyor? Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Galatasaray'ın prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe de devreye girmişti. Fatih Terim'i arayan başarılı futbolcu, “Size bir söz verdim. Merak etmeyin. Yeni sezonda Galatasaray formasını giyeceğim” dedi.

F.Bahçe yıldız isim için kesenin ağzını açtı! F.Bahçe yıldız isim için kesenin ağzını açtı! Transferde en büyük bütçeyi sol beke ayıran sarı lacivertliler, Asamoah'a, “Bonservisinle gelirsen yıllık 3 milyon Euro veririz” dedi.