Kayserispor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenman, teknik direktör Bayram Bektaş yönetiminde gerçekleştirildi.
İdmanda ısınma bölümünün ardından istasyon, pas ve şut çalışmaları yapıldı.
Kayserispor, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Trabzonspor, Premier Lig ekibi Leicester City'den Fousseni Diabate'yi kadrosuna kattı. Malili hücum oyuncusu bordo mavili ekip ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Türk futbolunda artık beyaz sayfanın açmanın zamanı geldiğini söyledi. Albayrak ayrıca birçok futbolcu için teklif aldıklarını da ifade etti.
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi maçta düdük çalacak FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, kariyerinde ikinci kez bu iki takımın birbiriyle oynadığı karşılaşmayı yönetecek.
Galatasaray'da Fatih Terim, takıma Fenerbahçe derbisi konuşmaya yasak getirdi.
Fenerbahçe yönetiminin bir anlamda eli-kolu olan Emre Belözoğlu, cezası sona eren Başkan Ali Koç ile Hatayspor karşılaşmasını tribünden izledi.
Tabzonspor yönetimi 29 yaşındakı stoper Victor Hugo'yu renklerine bağlıyor. Palmeiras kulübü uzun görüşmeler sonucunda teklifi kabul etti. Dört yıllık imza atacak olan Brezilyalı savunmacının bonservis ücreti taksitler halinde ödenecek.