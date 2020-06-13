Kayserispor'da Cristian Sapunaru cezalı duruma düştü

SPOR GÜNDEMİ

Obra, İstanbul'a geliyor! İmza... Obra, İstanbul'a geliyor! İmza... Bugün İstanbul'da olması beklenen Zeljko Obradovic, Fenerbahçe yönetimi ile yeni sözleşme için masaya oturacak. İmzaların bu hafta içinde atılması bekleniyor.

'Takım bu kadar rezilse sebebi Terim' 'Takım bu kadar rezilse sebebi Terim' Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiği maçı değerlendirdi.

Fenerbahçe transferde bombayı patlattı Fenerbahçe transferde bombayı patlattı Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus ile anlaştığı iddia edildi. Kanarya'nın Roma'da 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.

'1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı' '1,5 yıldır bas bas bağırıyorum, gitti Muslera'nın ayağı' Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.

Falcao hakkında şok sözler: Fiyasko Falcao hakkında şok sözler: Fiyasko Beyaz Tv'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Falcao'yu sert bir dille eleştirdi.

Fenerbahçe'den şampiyonluk yemini Fenerbahçe'den şampiyonluk yemini Fenerbahçe'nin yeni hocası, Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Yarınki randevuda kazanan tarafın kendileri olacağını söyleyen Karapınar, “Finale çıkan biz olacağız” dedi. Kaptan Emre Belözoğlu ve diğer isimler, “Türkiye Kupası'nı kazanıp, bu sezonu telafi edeceğiz” sözü verdi.