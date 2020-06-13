Kayserispor'da Cristian Sapunaru cezalı duruma düştü

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor’da dün oynanan Fenerbahçe maçında alınan 2 - 1’lık mağlubiyetin yanı sıra bir oyuncusunu kaybetti.
Fenerbahçe karşılaşmasının ikinci yarısında Garyy Rodrigues’e yaptığı faul sonrası hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kart ile cezalandırılan Cristian Sapunaru, bu sezon sekizinci sarı kartına ulaştı.
Sapunaru, ligin 28.haftasında Kayseri’de oynanacak olan Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Bugün İstanbul'da olması beklenen Zeljko Obradovic, Fenerbahçe yönetimi ile yeni sözleşme için masaya oturacak. İmzaların bu hafta içinde atılması bekleniyor.
Erman Toroğlu, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor'a 2-0 yenildiği maçı değerlendirdi.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoper Juan Jesus ile anlaştığı iddia edildi. Kanarya'nın Roma'da 29 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllığına el sıkıştığı ileri sürüldü.
Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olduğu maçta Fernando Muslera'nın ayağının kırıldığı pozisyonla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Ünlü spor yorumcusu, “Bir buçuk yıldır bas bas bağırıyorum. Atak mı? Gol mü? Sporcu sağlığı mı? Kaldıracaksın bayrağı! Geliyorum diyor zaten. IFAB'a bildirelim diyorum bir buçuk yıldır. Gitti Muslera'nın ayağı!” ifadelerini kullandı.
Beyaz Tv'de değerlendirmelerde bulunan Sinan Engin, Falcao'yu sert bir dille eleştirdi.
Fenerbahçe'nin yeni hocası, Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi motivasyon konuşmalarına başladı. Yarınki randevuda kazanan tarafın kendileri olacağını söyleyen Karapınar, “Finale çıkan biz olacağız” dedi. Kaptan Emre Belözoğlu ve diğer isimler, “Türkiye Kupası'nı kazanıp, bu sezonu telafi edeceğiz” sözü verdi.
Çaykur Rizespor maçında acılar içinde yerde kalan Fernando Muslera için kritik tarih belli oldu.