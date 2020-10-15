Kayserispor'da bir koronavirüs vakası daha

Kayserispor, bir futbolcuda daha koronavirüs bulgularına rastlandığını duyurdu.

Kayserispor, geçen haftaki pozitif vakanın ardından bir futbolcusunda daha koronavirüs bulgularının olduğunu duyurdu.



Kayserispor'dan yapılan açıklamada, "15.10.2020 tarihinde Futbol A takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi uygulanmıştır. Yapılan tetkiklerde geçen haftaki pozitif çıkan futbolcumuz haricinde, 1 futbolcumuzda daha yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

