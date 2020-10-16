Kayserispor'da bir futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Konuyla ilgili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
“Bugün sabah saatlerinde bir oyuncumuzun COVID-19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır.
Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine hemen başlanmıştır.”
Süper Lig'de pazartesi günü lider Alanyaspor ile oynayacak olan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim kara kara düşünüyor. Terim bugünkü idmanı akşama aldı.
Trabzonspor, bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray yönetimi, Brezilyalı stoper Marcao ile yeni sözleşme kararı aldı. Başarılı savunmacı yeni kontratı kabul etmezse devre arasında yollar ayrılacak.
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan Tyler Boyd'a ayrılık için Sergen Yalçın'dan izin çıktı.
Transferin son gününe kadar Beşiktaş'ın gündeminde olan ancak son anda İtalyan ekibi Verona'ya transfer olan Hırvat golcü Nikola Kalinic'in menajeri Tomislav Erceg, oyuncusunun transfer süreciyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.
Fenerbahçe'de her mevkide müthiş bir forma rekabeti yaşanırken, teknik direktör Erol Bulut'un Göztepe deplasmanında sahaya süreceği ilk 11 şimdiden merak konusu oldu.