Kayserispor'da bir futbolcu ve bir antrenörde koronavirüs

Kayserispor'da bir futbolcu ve bir antrenörün koronavirüs testi pozitif çıktı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



“Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir futbolcumuz ve bir antrenörümüzde sonuç pozitif çıkmıştır.

TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir.”