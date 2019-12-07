Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7884
  • 6,4038
  • 271.932
  • 108869
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Kayserispor'da başkanlığa Berna Gözbaşı seçildi

Kayserispor'da başkanlığa Berna Gözbaşı seçildi

Kayserispor'da başkanlığa Berna Gözbaşı seçildi

Kayserispor olağanüstü genel kurulu sonucunda geçici başkan Berna Gözbaşı, kulübün yeni başkanı oldu.

Kayserispor olağanüstü genel kurulu sonucunda geçici başkan Berna Gözbaşı, kulübün yeni başkanı oldu.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Olağanüstü Genel Kurulumuz Kadir Has Kongre Merkezinde Şehrimizin tüm değerli protokolünün katılımlarıyla gerçekleşti.

Genel Kurulumuzda Türkiyenin İlk Kadın Kulüp Başkanı olan Berna Gözbaşı ve listesi genel kurulun oy birliği ile yönetim kuruluna seçildi.

Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını dileriz."


Seda Bakan kızı Leyla'nın yüzünü ilk kez gösterdi!
Can Yaman'dan şoke eden Çağatay Ulusoy tepkisi!
Kuruluş Osman dizisinde büyük hata! Sosyal medyada olay oldu
'Hazer'e laf etmek namussuzca olur'
Mehmet Ali Erbil hastaneye servet ödüyor
<p>Hint basını geçtiğimiz yıl lotodan 842 bin Dolar kazanan Rathnakaran Pillai adlı adamın, kazandığ

Böyle Şans Görülmedi! Kazandığı Büyük İkramiye İle Aldığı Araziden Bakın Ne Çıktı!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yıl bitiyor, indirimler devam ediyor! 2019'un son kampanyaları

Bütün şehir yer altında yaşıyor