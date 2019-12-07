Kayserispor'da başkanlığa Berna Gözbaşı seçildi

Kayserispor olağanüstü genel kurulu sonucunda geçici başkan Berna Gözbaşı, kulübün yeni başkanı oldu.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Olağanüstü Genel Kurulumuz Kadir Has Kongre Merkezinde Şehrimizin tüm değerli protokolünün katılımlarıyla gerçekleşti.

Genel Kurulumuzda Türkiyenin İlk Kadın Kulüp Başkanı olan Berna Gözbaşı ve listesi genel kurulun oy birliği ile yönetim kuruluna seçildi.

Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını dileriz."