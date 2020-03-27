Kayserispor'da başkan Berna Gözbaşı'nın koronavirüs testi sonucu negatif çıktı

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Galatasaray'da bir koronavirüs vakası daha! 'Maalesef testim pozitif çıktı' Galatasaray'da bir koronavirüs vakası daha! 'Maalesef testim pozitif çıktı' Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Koronavirüs Süper Lig'de bir kulübe daha sıçradı Koronavirüs Süper Lig'de bir kulübe daha sıçradı Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (covid-19) salgını Süper Lig'de de yayılmaya devam ediyor.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim TFF Başkanı Nihat Özdemir: 2 Nisan'ı görelim Nihat Özdemir, “Hele bir 2 Nisan'ı görelim, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerine göre oturup şartları bir daha değerlendiririz. Şu anda olmayan şeyler üzerinden polemik ve kavga ortamı yaratmak yanlış” dedi.

Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı Fenerbahçe'de Dirk Kuyt planı Yönetim, anlaşma aşamasına geldiği Erol Bulut'un etrafını güçlü isimlerle doldurmayı planlıyor. Bu konuda Dirk Kuyt ismi ön plana çıktı. Feyenoord'un altyapısında hocalık yapan Hollandalı'ya teklif gitti: “Düşünmek için bana süre verin” dedi.

F.Bahçe'den G.Saray'a DEV transfer çalımı F.Bahçe'den G.Saray'a DEV transfer çalımı Koronavirüsü nedeniyle ara verilen Süper Lig'de 7. sırada bulunan Fenerbahçe, şimdiden gözünü gelecek sezona çevirdi. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları hız kazanırken gündemde Galatasaray ile prensip anlaşmasına vardıkları söylenen Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç var...

Galatasaray'dan transfer sürprizi! Yıldız isim geri dönüyor... Galatasaray'dan transfer sürprizi! Yıldız isim geri dönüyor... Sarı-kırmızılılar, Leipzig'e 15 milyon euro'ya sattığı ve oradan da PSV'ye transfer olan Armindo Bruma'nın durumunu değerlendirdi.